El PP de Meis elige a Marta Lucio para ser la candidata a la Alcaldía en relevo de José Luis Pérez

El PP de Meis es el primer equipo del partido conservador en anunciar oficialmente su candidato a las próximas elecciones municipales de 2023. Marta Lucio será la aspirante a la Alcaldía, después de la anunciada retirada de José Luis Pérez Estévez, alcalde entre 1999 y 2019 y líder de la oposición en este último mandato. El exregidor confirmó hace unas semanas su salida de la Corporación y que no sería candidato. Ahora, los populares meisinos son los primeros en confirmar su póster electoral.

La ejecutiva local del PP propuso a Lucio por unanimidad tras una reunión celebrada hace unos días. El grupo considera que es la persona “idónea” para liderar la candidatura, que también tiene ya número dos: Joaquín Martínez, compañero de Lucio en el grupo municipal.





Marta Lucio es licenciada en geografía e historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Estuvo una década al frente del Área de Xestión Cultural en la Diputación de Pontevedra, en la época del gobierno de Rafael Louzán. Desde 2011 es directora del Museo do Mar de Galicia. En 2015 encabezó la lista del PP de Pontevedra al Senado y fue senadora en aquella legislatura. Fue de número cinco en el PP en 2019 a las municipales, concejala y, desde la reciente renuncia de Pérez Estévez, portavoz del grupo municipal popular en Meis.





Lucio tiene por delante la, a priori, complicada tarea de recuperar la mayoría absoluta para el Partido Popular en Meis. Concurre a este reto con la “ilusión” de “crear un equipo forte, comprometido e unido co que recuperar a confianza dos veciños e devolver a Meis un goberno que ofreza estabilidade e crecemento”. Entiende que para ello “é fundamental seguir traballando unidos e cun proxecto sólido”. “É necesario que intensifiquemos o noso traballo. Somos a opción segura, a experiencia conta e no Partido Popular de Meis temos moitos anos de experiencia en gobernar, que non é o mesmo que ocupar os gobernos sen facer nada”, arremetió. La nueva líder del PP meisino mostró el agradecimiento a su partido, por el “apoio e confianza” y se compromete a trabajar “parroquia por parroquia, escoitando as necesidades dos veciños”.





Primeras críticas

Nada más conocerse la elección de Lucio, llegaron las primeras críticas de los rivales. Marta Giráldez, la alcaldesa socialista, valoró que “é moi significativo que mentras que centos de veciños de Meis nos manifestabamos en defensa da sanidade pública”, “o PP de Meis esperou que saíra o autobús desde a Praza de España cara Vilagarcía” para “facerse unha foto electoralista para anunciar que ten unha candidata”. “Vese o que lle importa ao PP e á súa candidata o benestar e intereses dos veciños de Meis”, aseguró.