El PP tilda de “delirante” que el bipartito “presuma de lograr a pírrica contía de 200.000 euros” de otras administraciones

El PP de Cambados tacha de “delirante” y de “desvergoña” que el bipartito “presuma” de haber logrado 200.000 euro de otras administraciones, pues la cuantía le parece “pírrica” y la realidad, según el partido opositor, es que el “Concello de Cambados ten o lamentable récord de ser o que máis fondos perdeu e deixou escapar, o que menos leva do norte da provincia porque non saben facer proxectos, non saben presentar solicitudes ou non teñen fondos para asumir a súa parte”, manifestó su portavoz, Sabela Fole.



Con esto, la también candidata a la Alcaldía se refiere a los casos del ReacPon, el Pirep y “múltiples plans da Xunta” y cifra el asunto en más de 2 millones de euros. De hecho, denuncia que el jueves, cuando el gobierno de PSOE y Somos salió en defensa de su gestión, dio “a calada por resposta” respecto a esto.

Solo le reconoce que ciertamente todas las ayudas pedidas no son concedidas, pero advierte que su denuncia viene porque afirma que “está a perder fondos, axudas, subvecións e plans de todas as administracións” porque “é completamente incapaz” y las “supostas administracións dos ‘socialistas’ tampouco lle conceden a Cambados o que merece e necesita”.

Para la concejala de la oposición, el responsable “é o goberno de Samuel Lago”, al que le pone un “rotundo cero” en el cumplimiento de sus “principais obrigas de alcalde: acadar investimentos”.