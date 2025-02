Os Premios Martín Códax da Música homenaxearán ás cantareiras galegas e abren o luns o prazo de inscrición

En 2024 habilitouse por primeira vez o voto para o público xeral nos Premios Martín Códax da Música e foron case 4.000 persoas as que participaron. Unha fórmula que se replicará na duodécima edición, que terá lugar o 28 de maio, en Pontevedra. O prazo de inscrición abrirase do 3 ao 23 de marzo e, nesta ocasión, a gala gardará estreita conexión co Día das Letras Galegas 2025, dedicado ás cantareiras e a poesía oral tradicional.



Nos últimos anos, máis de catrocentas candidaturas inscrib´çironse.0 nas quince categorías musicais que conforman os Martín Códax da Música: Pop e Indie; Rock e Punk; Blues, Funk e Soul; Metal e Heavy; Canción de Autor/a; Músicas Urbanas; Músicas do Mundo e Mestizaxe; Electrónica; Música Clásica e Contemporánea; Jazz e Músicas Improvisadas; Música Tradicional; Música Folk; Música Infantil; Orquestras, Grupos e Música de Verbena; e Bandas de Música Popular.



Unha vez rematado o prazo de inscricións, o xurado profesional estudará e valorará as candidaturas nun proceso, durante o mes de abril, do que sairán 3 finalistas en cada unha delas —que se anunciarán a primeiros de maio nas Bodegas Martín Códax en Cambados—. Ademais dos 48 proxectos musicais e en activo sobre os que o xurado poñerá o foco, tamén se darán a coñever os 3 finalistas da categoría extraordinaria de Artista Emerxente e dos premios Organistrum.



Na súa intervención Jorge Pallarés, director de Marketing das Bodegas Martín Códax, subliñou o traballo en defensa da cultura que se realiza desde a empresa vitícola co patrocinio de este certame, unido a ciclos de éxito coma os Xoves de Códax.