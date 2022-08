La primera parte de la reforma integral de la fábrica de hielo de Tragove entra en la recta final

La Cofradía San Antonio de Cambados espera que esta semana termine la reforma estructural del edificio de la fábrica de hielo de Tragove, que lleva un año parada por una avería que puso de manifiesto mayores problemas y obligó a su cierre y remodelación. Lo que en un principio eran solos unos cambios del obsoleto sistema de refrigeración, se convirtió en un proyecto mayor cuando se descubrió la grave corrosión de los pilares y todo esto está retrasando su reapertura.



A la vista de lo sucedido, el patrón mayor, Ruperto Costa, prefiere no concretar fechas de cuándo podrá volver a funcionar y, de momento, solo se atreve a garantizar que estará lista para justificar la ayuda concedida por la Consellería do Mar, es decir, antes del 1 de diciembre. Lamenta el retraso, pero alega que no esperaban que la situación del edificio fuera tan mala. En sus palabras había un serio peligro de que “a estrutura caira abaixo” y es por ello que fue necesario realizar esta reforma.



Con todo, las obras, que empezaron en junio, avanzan y espera que esta semana esté lista esta parte para alicatar el suelo y luego proceder al objetivo inicial del proyecto: instalar un nuevo circuito de refrigeración. Ya hace tiempo que toda la maquinaría está encargada para no sufrir más contratiempos.









Sistema de amoniaco





Se trata de una actuación de gran envergadura porque supondrá la renovación de toda la maquinaria, tuberías, tecnología, etc. Para pasar del actual sistema de, que funciona con gas fluorado R-404A, por otro de amoniaco, que está considerado el refrigerante más respetuoso con el medio ambiente. De hecho, las normativas europeas sobre gases fluorados de efecto invernadero piden que cada vez se usen más refrigerantes naturales como este.



La inversión supera los 600.000 euros y la Cofradía cambadesa ha solicitado esta subvención a la Xunta para cubrir parte del gasto. Además se ejecutará también en términos de eficiencia energética y modernización de unas instalaciones que tienen 12 años de antigüedad.









Más de un año parada





La fábrica lleva parada desde julio del año pasado por una fuga de gas. Cuando se procedió a repararla, el Pósito comprobó que los condensadores y otros elementos de la nave estaban en buen estado, ya que los mantenimientos se venían realizando correctamente, pero se trata de unas instalaciones de 12 años de antigüedad, ubicadas en un entorno salino y esto le pasó factura al circuito, que estaba corroído y muy deteriorado, pues no deja de ser hierro forrado de neopreno, explicaban desde el Pósito en aquel momento.



El caso es que estaban ante una cara reparación en unas instalaciones obsoletas y no acabaría compensando, así que finalmente se optó por gestionar su reforma integral para aprovechar y modernizarlas, además de adaptar a las nuevas normativas medioambientales.



La falta de este servicio ha sido un contratiempo para la flota y el funcionamiento de la lonja porque existe una elevada demanda. El Pósito lo ha ido solucionando con la compra de hielo en otros puertos como el de Marín.