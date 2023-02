Primera promesa de Vales si es alcaldesa de Vilanova: Retirar el contencioso a Costas

La concejala y candidata socialista en Vilanova, María José Vales, compromete que si accede a la Alcaldía, retirará el recurso contencioso-administrativo que planea el Concello contra Costas, al hilo de los vertidos en la zona litoral límite con Cambados.



Desde el PSOE creen que este pleito, en lugar de defender los intereses ambientales y de los vecinos, “frea a posibilidade de buscar unha solución a curto prazo para acabar cuns verquidos que, se non se deteñen canto antes, terán un enorme prexuízo para o sector do mar de Cambados e Vilanova”.



Están convencidos de que el recurso contencioso que “promove Durán”, solo tiene un objetivo, “que non é outro que crer que un enfrontamento con Costas do Estado pode supoñerlle algún voto”.



Opinan que “tantos anos de alcalde non lle serviron para coñecer o funcionamento da administración”, “xa que o informe da Dirección Xeral de Costas, indicando que a tubería non pode ir na franxa de salvamento marítimo, non é caprichoso senón dunha alta funcionaria e non por cuestións políticas”.



Tales cuestiones fueron analizadas y consensuadas con la candidata socialista vilanovesa y con el cambadés, el regidor socialista Samuel Lago. “Choca”, añaden, que la alcaldable popular en Cambados, Sabela Fole, “se poña de parte de Durán” cuando, afirman, “coñece perfectamente que a causa dos verquidos” sería la no separación de pluviales y fecales. Así lo considera el PSOE, que afirma que el problema no pasa solo por el mal estado del colector que denuncian los conservadores: “O que ten que facer o Concello de Vilanova, primeiramente, é que se realice a separación das augas sucias das pluviais cada vez que se faga unha obra de reparación, algo que non se está a facer”, lamentan.