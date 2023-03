La programación de Pinchanogrove enciende los fuegos con el partido de Camareros contra Cocineros

La ruta de tapas Pinchanogrove, que se va a celebrar del 10 al 26 de marzo, adelanta su programación para poner los “dientes largos” a los comensales y organiza para este domingo un llamativo y divertido partido de fútbol sala entre camareros y cocineros de los locales participantes, para que se vayan “poñendo en forma” de cara a las dos semanas que se vienen de concurso gastronómico, indica la organización.



En partido será en el pabellón viejo del Monte da Vila a partir de las 18 horas. Los dos equipos jugarán con la clásica indumentaria de su profesión y para poner orden en la típica rivalidad entre camareros y cocineros, intentará arbitrar “Abel-to Chicote” personificado en Abel Óscar de la Taberna Casa Abel.

Comandas para el público



“Se o partido é curioso, o tipo de arbitraxe non o veremos nin na final da Champions, nin na final dun torneo de barrio. Aquí non se castiga con tarxetas, “Abel-to Chicote” tómase moi en serio a súa profesión e castiga con comandas a discreción para camareiros e cociñeiros”, así lo relata la organización de Pinchanogrove, que añade que las acciones sancionables también darán de que hablar ya que se basan más en la hostelería que el fútbol sala, como por ejemplo ”pelos por fóra do gorro, paxarita mal colocada, carnet de manipulador de alimentos caducado...” Y cada vez que el árbitro vea alguna infracción de este tipo, el castigado tendrá que preparar el pedido y servírselo al público, que estará encantado de recibir en las gradas las bebidas y pinchos que les sirvan los jugadores sancionados.



Sin duda, una original y curiosa cita que servirá para ir calentando los fogones y abriendo boca para la esperada vuelta de las tapas de Pinchanogrove.