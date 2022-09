El proyecto de Alexandre Bóveda enfrenta al alcalde y a los críticos

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, se reunió ayer en el local social de Mecos con los vecinos contrarios al proyecto municipal de la calle Alexandre Bóveda. El regidor, por su parte, afirmó salir satisfecho del encuentro al servir para “explicar a los vecinos lo que realmente se está haciendo” tras haber una gran “contaminación informativa en las últimas semanas”, mientras que el portavoz de este colectivo, David Filgueira, aseguró haber sido una jornada “moi tensa”, en la que el alcalde “non contestou aos veciños e limitouse a expoñer a súa versión sen un consenso”.



Filgueiras va más allá y subraya que esta obra “non beneficia a ninguén” y que el alcalde “saleu escaldado” de este encuentro y que se limita a aplicar unha “fuxida cara adiante”.



En este sentido, los opositorios reclaman el derivo del tráfico a la rúa Hortos, una vía sin hacer y con un gran estrechamiento, lo que provocaría una mayor inseguridad para los viandantes. Sobre ello, Cacabelos afirma que no se producirán aglomeraciones ni atascos al tratarse de un “problema de tráfico gestionable”. Sin embargo, sí reconoce los problemas de esta calle, que “necesita una mejora”.



Asimismo, Filgueiras se muestra reacio al plan del Concello, ya que no cree que los peatones se beneficien de esta obra debido a los “constantes coches aparcados enrima das beirarrúas”, lo que según el portavoz, provoca que los viandantes tengan que invadir la calzada con el riesgo que eso supone. El regidor, sin embargo, sostiene que en el proyecto planteado solo se van a perder siete plazas de aparcamiento y que esto no será un problema.



De igual manera, Cacabelos subraya que, tras esta reforma, la calle Alexandre Bóveda se convertirá “en una calle referencia” en O Grove y que el resultado será positivo para todos los vecinos, además de comprometerse a “seguir trabajando para mejorar y transformar el pueblo” y las calles del municipio.



Los opositores, al contrario, pronostican una “campaña moi dura" y avanzan que están completando los trámites para presentar una moción popular en el siguiente pleno. Además, aseguran contar ya con más de 200 firmas en una semana contra esta actuación del Concello y han comenzado a dar los pasos administrativos para solicitar los expedientes de la obra y convocar una nueva manifestación.