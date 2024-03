El PSOE aconseja a Telmo Martín que “deixe a súa obcecación” y ponga fin al caso Rocafort

El PSOE de Sanxenxo aconseja al alcalde Telmo Martín “que afronte dunha vez a súa nefasta xestión no caso Rocafort e que deixe a súa obcecación e estude a mellor forma de solucionar este problema”.

Los socialistas, liderados por Fernando Otero manifiestan su “preocupación pola veciñanza” porque aseguran que el pago de la sentencia “do seu peto non vai saír, senón do dos veciños” y señalan que “si como Telmo Martín di, o custo aos petos dos contribuíntes non é de 15 millóns de euros pouco lle faltará”.

Desde la formación piden al gobierno local que “deixe de tachar á oposición de alarmista” y recuerdan que “existe unha sentenza definitiva sobre os viais que ascende a 9.6 millóns de euros, dos cales 6 son de capital e 3,6 intereses. Tamén, que o TSXG denegou a petición do Concello de Sanxenxo de aprazar e dividir o pago ao longo de oito anualidades e agora o Concello ten que afrontar o pago”.

En un comunicado apuntan que “di Martín que aínda que teña que pagar de golpe, a débeda do Concello non superaría o 27,74 %, parécelle pouco, porque segundo di non pensa pagalo. Por suposto do seu peto non vai saír, senón do da veciñanza porque de non ser así seguro que o houbera xestionado doutra forma desde un principio, negociando e non resolvendo por vía xudicial”.

El recurso al supremo, considera la ejecutiva socialista “faríalo para demorar o pago e deixar así o marrón para un futuro goberno local, xa que ata que o Supremo non ditamine sentenza podería seguir dicindo que o Concello ten débeda cero. Iso si, mentres, sobe o IBI un 20,3 %, a pesar de prometer en campaña electoral que non ía subir os impostos cando en outubro a veciñanza verá o que repercute nos seus petos”.

Por último desde el PSOE, manifiestan que “non somos alarmistas, pero preguntámoslle que custo tería para as arcas municipais, en consecuencia para os petos dos contribuíntes, se recorre ao Supremo ou pide un crédito para pagar o montante da débeda. Deixe a súa obcecación e estude a mellor forma de solucionar isto que debido á súa nefasta xestión desde un principio arrastrounos á actual situación. Si como vostede di, o custo aos petos dos contribuíntes non é de 15 millóns de euros pouco lle faltará. A suma é fácil: se a estes 9,6 millóns engade os pagos ao longo dos pasados catro anos e o custo de gastos e intereses que conleve, tanto se recorre ao Supremo como a un crédito para afrontar o pago, xa nos dirá a canto ascende. Isto non é alarmismo señor Telmo, é preocupación pola veciñanza”, concluye la formación de Fernando Otero.