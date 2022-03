El PSOE acusa a Durán de ser el responsable del “clima de odio” que enturbia la política de Vilanova

El PSOE de Vilanova emitió un comunicado ayer después del enésimo Pleno en el que el regidor se negó a dar réplica o contestación al grupo opositor, al acusarlos de no condenar el que alguien tirase un artefacto incendiario contra su vivienda.





Los socialistas culpan, a su vez, al regidor de alimentar el “clima de odio” que enturbia desde hace meses la política municipal. “Que Durán hable de que existe odio hacia su grupo porque los socialistas no condenamos lo que él llama un atentado a su vivienda es otro engaño a quien no quiere ver la realidad”, consideran, “porque lo verdaderamente cierto es que a nadie se le desean hechos como éste, como ya quedó dicho por nuestros representantes”. Pero, al tiempo, lamentan que el alcalde haya dejado “entrever que el tirar un objeto incendiario contra su casa ha surgido del entorno del partido socialista, y eso sí que no lo podemos permitir, porque eso sí es crear un clima de odio hacia nuestros representantes y sus simpatizantes”, opinan.





“Pancartas orinadas”

Pero en el PSOE se preguntan, además, “cómo puede hablar Durán de odio cuando todo el mundo sabe cómo se las gasta con aquellos que osan no comulgar con sus actitudes poco democráticas”. También “cómo puede hablar de falta de condena de hechos quien nunca ha dicho ni una palabra a quienes han visto rayados sus vehículos después de un mitin del PSOE, o recoger sus pancartas orinadas o rotas”. Así pues, concluyen que “si existe algún odio, es el de Durán, el que rezuma cuando una y otra vez insulta a nuestros representantes, o los calumnia. Cuando trata de poner a unas personas en contra de otras por su ideología, o castigando impunemente a quien pueda hacer daño”, valoran.





“Que pida perdón”

“Si alguien tiene que pedir perdón por odiar, ese no es otro que Gonzalo Durán”, añaden los socialistas. “En su afán de conservar el poder, todos los candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones y que le hacen frente democrático, terminan por ser descalificados en forma de insultos o calumniados en los medios de comunicación. Ese aura de antidemócrata, de generación de odios, es inherente a su forma de actuar y ahora es él el que, paradójicamente, habla de odios, creyendo el ladrón que todos son de su condición”. En el duro comunicado también insisten en que este silencio hacia la oposición es una “cortina de humo para que no se hable de la sentencia que en su contra pesa por comentarios machistas”. Afirman además que Vilanova sufre una “situación antidemocrática” debido al “aura de impunidad” que atribuyen al primer edil.