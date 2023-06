PSOE y Bloque pactan un gobierno bipartito en A Illa con Arosa de alcalde

A Illa tendrá un gobierno bipartito a partir del sábado. Partido Socialista y BNG acaban de firmar un pacto que afecta tanto a la investidura como a los cuatro años de mandato. Así pues los votos de los tres concejales nacionalistas harán alcalde al socialista Luis Arosa, cediendo además en las pretensiones iniciales de obtener una Alcaldía rotatoria. El líder del BNG, Manuel Suárez, señaló que “o PSOE tivo máis votos, por pouco, pero tivo máis votos. A súa posición foi firme e non ían renunciar á Alcaldía. Ao principio entendiámolo doutra forma, facendo un análise global, pero auga pasada non move o muíño e temos moitas cousas que nos unen. Nós tiñamos que dar a batalla, pero o PSOE está no seu dereito e é lexítimo que leve a Alcaldía”.



El pacto contempla que Manuel Suárez ocupe la primera tenencia de Alcaldía, mientras que la segunda será para Rosi Viana (del PSOE) y la tercera para Laura Castro (del BNG).

En cuanto a las áreas de gobierno el PSOE se reserva Urbanismo, Tráfico, Formación e Emprego, Terceira Idade, Obras, Medio Ambiente, Turismo y Deportes. Por su parte el BNG se ocupará de Servizos, Economía, Facenda e Especial de Contas, Persoal, Cultura, Servizos Sociais, Xuventude, Igualdade, Educación y Mar.

El pacto se dio a conocer en una rueda de prensa conjunta en la sede del Partido Socialista en la avenida Castelao y ante la presencia de militantes de las dos formaciones. Caras de satisfacción y también aplausos acompañaron las intervenciones de Arosa y de Suárez. El futuro alcalde insistió en que “este vai ser un goberno estable, serio e único. Un equipo que vai seguir transformando este municipio”.



Suárez aclaró que “se trata do goberno con maior respaldo de votos da historia. Ademais é a primeira vez en 26 anos que o BNG entra no goberno da Illa”. añadió que “a asamblea local entendeu que era o momento de entrar e empezar a traballar xa e cambiar a forma de facer”.



El acuerdo rubricado por las dos formaciones contempla una fusión de los dos programas electorales. Así pues pone sobre el papel un plan de usos para todas las instalaciones municipales; un plan integral de tráfico acordado con todos los colectivos y vecinos; un local social para los jóvenes; apertura diurna de los jardines de Goday o promover la creación de un Centro de Día entre otras cuestiones.



Las dos partes entendieron además –tras las discrepancias echas públicas estos últimos días– que estaban obligados a entenderse. “Tiñamos claro dende o primeiro momento que non iamos chegar a ningún acordo co PP porque os nosos proxectos para a Arousa son completamente antagónicos”, declaró Suárez. De hecho incidió en que “a día de hoxe o candidato do PP non me fala, retiroume a palabra”.



Luis Arosa señaló que, de momento, no se ha hablado de liberaciones ni de salarios. Será –incidió – “despois do pleno de investidura, porque aínda hai tempo ata o pleno de organización”. Es el único fleco que queda pendiente de un gobierno bipartito que se estrena en A Illa con un cambio de alcalde (Luis Arosa debuta en ese puesto) y con un proyecto en común puesto sobre el papel.