PSOE y BNG aún no tienen fecha para negociar pero declinan pactos con Cañón en A Illa

La puerta que esta semana abrió el candidato conservador Matías Cañón con PSOE y BNG para algún tipo de negociación parece condenada a cerrarse. Tanto socialistas como nacionalistas han trasladado ya la voluntad de ambas fuerzas de izquierda de intentar negociar entre ellas, sumando entre ambas la mayoría absoluta necesaria.



El socialista Luis Arosa indica que Cañón, efectivamente, lo contactó esta semana, respondiéndole que “nós iamos falar co BNG”. Desde el grupo nacionalista, por su parte, Manuel Suárez contestó a Cañón que, tras comunicar la propuesta al grupo, el Bloque resolvió “non manter ningún tipo de contacto político co PP”. “Parécenos ben volver á cordialidade e á boa educación, pero ese é un ámbito, e o outro é o aspecto político e, neste, non temos nada que falar”. Así se lo trasladaron al conservador.



Por el momento, ni el líder socialista ni el nacionalista confirmaron que se haya fijado una fecha determinada para poder comenzar con las conversaciones entre ambas fuerzas, de cara al posible pacto de izquierda.



Cañón era sabedor ayer de la situación comunicada por ambas listas. Lo que sí tiene claro es que él recibirá los cinco votos de su candidatura: El suyo propio y el de los cuatro concejales del PP, que le comprometieron su apoyo en el Pleno del 17 de junio, a pesar de que el Partido Popular ya dijo que Matías Cañón no integrará el grupo popular, tras conocerse una antigua condena por maltrato a una expareja.



“Estamos fartos”

Las redes del Partido Popular de A Illa recogían ayer un comunicado en el que valoraban que “de tonterías xa estamos fartos. E burros e apaleados, como que non”. Así, al hilo de las últimas informaciones publicadas sobre la situación postelectoral en A Illa, trasladaban su interpretación de los resultados. “O domingo o pobo falou”, “quere que gobernemos nós, con 1.449 votos, 33,47 % máis que o PSOE e un 36,16 % máis que o BNG”. “O pobo castigou ao PSOE duramente, non quere que goberne, e o BNG aínda contando cos votos do descontento socialista quedou de último”. “Así de claro o deixou o pobo, agora que se xunten, repartan e cambien como vexan, pero iso si, sen a palabra do pobo”, consideran. “Seguramente o interese xeral dos veciños sexa do que máis falen nas súas negociacións. Deben de estar acordando quen dos dous vai facer o pavillón”. El PP obtuvo cinco concejales y tanto PSOE como BNG, tres cada uno.