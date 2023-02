El PSOE duda de que el punto limpio llegue a Vilanova porque creen que Durán no tiene credibilidad

El PSOE de Vilanova duda de la anunciada ejecución del punto limpio para el municipio al imputar al alcalde, Gonzalo Durán, una “falta de credibilidade” que “xa é histórica”. “Os veciños”, afirman, “xa saben como a piscina, o balneario, o centro comercial, a estrada de Baión, etc., son promesas que saen unha e outra vez”, “en campaña electoral”, para, posteriormente, “caer no caixón do olvido”.



“Desinterese”

Es más, afirman que “o desinterese de Durán e do seu grupo na instalación dun punto limpo é coñecido en Vilanova, por ser o único municipio da comarca que non o ten, e por votar en contra da súa instalación en repetidas ocasións, a petición dos grupos da oposición”, indican.



Afirman que “ata en catro ocasións”, se habría llevado este asunto a Pleno, “votándose en contra unha e outra vez polo Partido Popular”, critican.



El anuncio trasladado ahora por Xunta y Concello “non é máis que outro engano á opinión pública”. Consideran que si el Ayuntamiento desconocía la línea de ayudas de la Xunta para estos servicios es un “abandono” del gobierno local. Y que el Concello tampoco tiene capacidad inversora.