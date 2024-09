El PSOE llevará al Parlamento la reforma de la Rúa Luis A. Mestre, en O Grove, y el Paseo do Cantiño, en A Illa

El PSOE llevará al Parlamento de Galicia una iniciativa para reclamar a la Xunta la reforma integral de la Rúa Luis A. Mestre y de la carretera de A Lanzada a San Vicente do Mar.



Los socialistas denuncian que esta céntrica calle “ten un firme desfeito polas fochancas, con beirarrúas e alumeado en mal estado e coa necesidade de cambio das tubaxes da rúa”. Asimismo, denuncian que el gobierno trasladó al ejecutivo autonómico una propuesta de humanización y nunca tuvo respuesta. De igual modo, insta a la Xunta que ejecute un proyecto de construcción de una senda peatonal (“as beirarrúas están desfeitas e xa non cumpren, en moitos tramos, co ancho que establece a lei para a seguridade peonil”) y la mejora del alumbrado y del firme de la PO-317, en el tramo de A Lanzada a San Vicente do Mar.



Por otra parte, los socialistas reclaman la reforma del Paseo do Cantiño, en A Illa, que se encuentra “desde hai anos en moi mal estado” y la dotación de plazas de aparcamiento.