El PSOE pide explicaciones a la Diputación por el cierre de la oficina de turismo de A Armenteira

El sorpresivo cierre de la oficina de turismo de A Armenteira en Meis, que llegó a ser una de las más visitadas de la provincia y depende de la Diputación de Pontevedra, ha indignado al grupo socialista.



El PSdeG-PSOE traslada al gobierno provincial del popular Luis López una petición de explicaciones “serias”. “Se non fora porque falamos dun tema tan grave, as inexistentes explicacións da Deputación ou os hilarantes argumentos de fontes próximas ao goberno sobre o peche a escondidas da oficina de turismo do mosteiro de Armenteira serían para rir ou chorar porque é inconcibible que pensen que a xente é parva”, valoró la portavoz socialista provincial Ana Laura Igelsias.

“Como foi posible que un goberno faga o que fixo, e como o fixo, non dando resposta ao escrito das monxas coa súa vontade de renovar o convenio, decidindo un peche unilateral da oficina, levándose os mobles a escondidas e sen informar a ninguén”, censuran. Por ello, señala el “malestar” tanto de la orden religiosa como de otras asociaciones y del propio Ayuntamiento, gobernado por el PSOE.

“En aras alomenos da mínima lealdade institucional, tampouco foi informado deixando ao turismo orfo de información da comarca e do Mosteiro”. Lamentan, también “o dano que se fai á propia oferta de Rías Baixas cando se enchen a boca con todo o contrario”.



Iglesias afea “o peregrino argumento de que pechan a oficina porque a igrexa está pechada”. Defiende que, por un lado, “o turismo pode visitar igualmente o claustro e toda a oferta de Meis e o Salnés coa información desta oficina e, por outro, non se poñen colorados falando do peche da igrexa cando non moveron un dedo levando case un ano no goberno, nin tampouco o fixo a Xunta de Galicia, para apoiar ao Concello de Meis que leva meses loitando en solitario para que o Arcebispado reabra o templo”.