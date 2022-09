El PSOE se planta ante Durán por su bloqueo político y anuncia medidas

El PSOE de Vilanova ha dicho basta. Después de ocho meses de bloqueo político, en el que el regidor popular ha negado toda respuesta, contestación o diálogo a la oposición —especialmente a la socialista—, el grupo de Javier Dios ha decidido dar un ultimátum. O Gonzalo Durán hace público el vídeo sobre el lanzamiento de un artefacto incendiario contra su casa, o pedirán su dimisión. O levanta el bloqueo político, o puede acabar, una vez más, en los juzgados. Esta vez por la negativa a dar información municipal al resto de concejales de otros grupos, una obligación legal que no se atiende desde hace meses.



Durán justifica su silencio todo este tiempo por la falta de condena de los demás grupos al lanzamiento de un artefacto incendiario contra su vivienda. El PSOE reiteraba ayer que “o noso partido manifestou que a ninguén se lle desexan feitos violentos”. Pero más allá de ello, están convencidos de que esa actitud del alcalde conservador fue consciente, una “cortina de fume” para “tapar unha sentenza que o condenou por machismo”, en firme, por llamar “chaha para todo” de Abel Caballero a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.









Condenado por machismo





En esa “cortina de fume”, insisten, el popular señaló o dejó entrever que detrás del lanzamiento del objeto incendiario estaban personas vinculadas de alguna forma al PSOE. Lo dijo tras señalar tener un vídeo de sus cámaras de seguridad que así lo apuntaban. Pero la investigación de la Guardia Civil nunca llegó a más y la propia subdelegada del Gobierno terminaría asegurando que no se presumía ningún tinte político en este suceso. Aún así, el conservador mantuvo su postura de bloqueo.



“O verdadeiramente certo é que unicamente se trataba de xerar un clima de crispación e rexeitamento cara aos membros da oposición vilanovesa”, lamentan los socialistas. Un “pataleo pola sentenza que o condena por machista” que solo buscaría “xerar odio cada o noso partido”, acompañado de meses de páramo institucional para con el resto de concejales, los de la oposición. Tiempo en el que, acusa el PSOE, Durán mostró “de novo as súas malas mañas democrácticas coa falta de atención e desprezo cara os representantes do 44 por centro dos veciños” que “votaron por unha opción distinta ao PP”. Pero, además, siendo dicho comportamiento “profundamente antidemocratico”. Y es que no hay respuestas orales, pero tampoco por escrito. “Unha falla de transparencia que rompe con todos os supostos democráticos” y que el PSOE estudia llevar a la Justicia.









Posible doble denuncia





La denuncia contra Durán también podría incluir una supuesta vulneración de los datos de carácter privado del portavoz socialista, porque según el grupo de Javier Dios, “non só non responde, senón que lle entrega a copia dos nosos escritos de petición de información a persoas que puideran sentirse afectadas, incluso chegando a dar o número de teléfono do noso voceiro para tratar de presionar e socavar o labor da oposición no Concello”.



El curso político se despereza del parón estival, con la mira ya en las próximas municipales.