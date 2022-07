El PSOE replica a Durán: “Gástase máis nos salarios políticos que en inversións para os veciños. Son líderes do ‘que hai do noso’ ”

El vaso también puede verse medio vacío. El PSOE de Vilanova ha emitido un comunicado en el que sale al paso de la optimista valoración de la evolución económica del Ayuntamiento que el jueves hizo el alcalde, Gonzalo Durán.





Para los socialistas, la situación de las arcas públicas dista mucho de la imagen dada por el regidor y cargan también contra las prioridades inversoras del gobierno local. Así, señalan que en los presupuestos de 2022, de más de siete millones, solo se reservan “77.000 euros”, “un 1 %, unha auténtica vergoña”, para inversiones, en obras y proyectos. “Gástase catro veces máis en soldos do alcalde e o seu cortexo que en inversión para os veciños”, “pois as súas retribucións alcanzan os 270.000 euros. E niso si que somos os líderes de toda a comarca. Somos os líderes en ‘que hai do noso’ ” recriminan desde el grupo socialista.





Ante esa escasa inversión municipal, recuerda el grupo opositor que “se non fora pola forza investidora da Deputación, cuxo goberno tanto despreza e odia Durán, este Concello estaría aínda máis abandonado a un goberno municipal que unicamente se preocupa dos seus propios soldos e de actos de pasarela, presumindo ata en grao sumo inverosímil”. Además, se defienden de una de las acusaciones lanzadas por el regidor contra ellos: “Cando a oposición critica a súa forma de gobernar e que ten arruinado ao pobo, non é que estea a falar mal de Vilanova, porque el non é Vilanova. Critícase unha forma nefasta de gobernar que ten consecuencias, moi favorables para él, iso si pero negativas para os veciños”.





Baile de cifras

Porque los socialistas no comulgan con las cifras presentadas esta semana por el popular. Hablan directamente de “disparate” y de “mentiras”.





Así, señalan que Durán, “por fin admite que en 2016 a débeda estaba en dez millón de euros. Iso era o que reprochaba a oposición” mientras el gobierno local, a aquellas alturas, “negábao”. Pero no solo eso, afirman que “parece que falseaba os datos” porque según Hacienda, indican desde el PSOE, “en 2016 (Vilanova) tiña unha débeda de 5,2 millóens de euros”.





En cuanto a la deuda por habitante desde 2016, “non só non se rebaixa, senón que se incrementa”, de los 502 euros en 2016 a 525 en 2021. Aunque baja si se compara con los 536 del 2017.

Sobre las demoras en pago a proveedores, sostienen los socialistas que “de todos é sabido” que “existen facturas pendentes de pago, sen contabilizar” en “caixóns que desbordan”.