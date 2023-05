El PSOE de Sanxenxo acusa al gobierno local de dejar sin zona de carga a 27 comercios de Portonovo

El PSOE de Sanxenxo aseguró que el gobierno va a dejar sin zona de carga y descarga a 27 comercios de la zona de la carretera de A Lanzada a su paso por el mercado de Portonovo. Su portavoz y candidata, Ainhoa Fervenza, expuso que el Ejecutivo del PP “está botando balóns fóra con este tema, xa que segundo o alcalde, as xardineiras que están poñendo no lugar de carga e descarga non se poden quitar pola Deputación, pero en realidade o proxecto é da Xunta entón como pode ser tal cousa?”. La concejala de la oposición le acusa de no planificar y asegura que han recogido “numerosas quejas” .