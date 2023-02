El PSOE de Sanxenxo alerta que la centralización del transporte público de Portonovo en la Rúa Areal incrementará el tiempo de ruta

El PSOE de Sanxenxo alerta que la centralización del transporte público de Portonovo en la marquesina de la Rúa Areal provocará un incremento considerable del tiempo de ruta. La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, asegura que este cambio obligará a los autobuses a entrar por esta calle y salir por la Travesía Areal, afectando al itinerario previo. “O PP cambia o sentido do transporte público e provoca un aumento na ruta de 15 ou 20 minutos, se é así agora, non me quero imaxinar no verán”, afirma.

La socialista afea al gobierno local que elimine las dos paradas actuales de la carretera de A Lanzada, situadas en la farmacia y O Espiñeiro, "soamente para darlle uso a un proxecto seu que foi a marquesina da Rúa Areal, e hai que recordar que no seu momento os cidadáns xa protestaron por ela e que hoxe en día, seguen sen querela”. Asimismo, la portavoz asegura que “nunca foi unha boa idea meter o transporte por alí, pero xa sabemos que o alcalde fai o que el quere e non o que os veciños e veciñas necesitan”.

En este sentido, Fervenza subraya que el grupo municipal ya ha recibido varias quejas al respecto por parte del vecindario y carga contra el alcalde, Telmo Martín, por adoptar esta decisión: "Parece que o único que quere é castigar aos veciños e veciñas porque aínda por encima do ilóxico do cambio, quéreo facer en plenas obras, como si estivese pouco colapsado xa”, concluye.