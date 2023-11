El PSOE de Sanxenxo critica que el Concello priorice el centro y deje en el aire la humanización de Noalla

El PSOE de Sanxenxo desvela que el gobierno local decidió cambiar el destino de los fondos previstos para la segunda fase de la humanización de la EP-9208 entre Noalla y Aios, con un presupuesto de 780.000 euros y dedicarlos a la mejora de la carretera provincial EP-9203 hasta Miraflores.



“O goberno de Telmo Martín prioriza sempre a capital sobre as parroquias, como neste caso, Noalla”, lamenta el edil Ladislao Viñas, quién asegura que “estaba todo apalabrado e había un acordo coa Asociación de Veciños que entregaron máis de 2.000 firmas para a humanización. A Deputación xa tiña o proxecto redactado e estaban os cartos”.



Confirma que el proyecto estaba listo para empezar la obra en el mes de octubre, con la previsión de que estuviera terminada antes de Semana Santa, sin embargo, apunta Viñas, “agora o alcalde contesta no Pleno con evasivas e mentiras que hai que volver a redactar o proxecto e falar cos veciños cando a Diputación di claramente que prioriza a outra estrada”. Asimismo, señala, “non hai que volver a falar cos veciños porque non hai que expropiar nada, o proxecto reúne as mismas condicións que a primeira fase dende A Lanzada ata a igrexa de San Estevo de Noalla”.



Los socialistas están de acuerdo con la actuación para Miraflores, pero entienden que debería tener una partida económica propia para ese proyecto, y no que se cambie una obra por otra. “A de Noalla é unha demanda histórica” apunta el edil, quien critica que “se priorice Miraflores e que saquen os cartos de Noalla e os leven para o centro”.



En este sentido recuerda que “a cantidade de turismo que ten Noalla non a ten Miraflores. É a parroquia que máis praias ten, casi máis hoteis e aloxamentos turisticos de Sanxenxo e recibe miles de visitantes no verano”, concluye Ladislao Viñas.