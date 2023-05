El PSOE de Sanxenxo denuncia el "deplorable e perigosísimo estado" del parque de A Revolta

La candidata socialista, Ainhoa Fervenza, denuncia el “estado deplorable e perigosísimo” del parque infantil de A Revolta y afea a Telmo Martín que trate “á veciñanza da Revolta como cidadáns de segunda, xa que sabe do problema dende fai tempo e non fai nada por arranxalo”. Por ello, la candidatua reclama al alcalde que “arranxe dunha vez por todas o parque, que o coide e que o manteña”.





La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza afirma que “non vale con dicir que temos dez, quince ou vinte parques porque en realidade o que temos son dos ou tres, porque os demais non se poden usar polo pésimo estado no que se encontran, e iso pódese apreciar neste”. Asimismo, para Fervenza “o alcalde deixa morrer a oportunidade de converter este lugar nun espazo máis sombreado no cal se pode facer un merendero, para combinar o sol e praia pola proximidade e o espazo infantil para os nenos e nenas”