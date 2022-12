El PSOE de Sanxenxo denuncia la falta de un programa de conciliación familiar

El PSOE de Sanxenxo denuncia la falta de un programa para la conciliación familiar por parte del gobierno local que, según defiende, tendría “esquecido completamente este tema”, derivando la responsabilidad en la ANPA de los colegios.



En este sentido, la portavoz municipal de los socialistas, Ainhoa Fervenza, defiende que “o goberno local despreocúpase de aportar opcións para que as nais e pais poidan traballar durante os períodos nos que os nenos e nenas non están escolarizados”, como es la Navidad; temporada en que los padres de la parroquia de Padriñán no contarán con un servicio de ludoteca, según asevera.

Así, Fervenza considera que “o PP elude a responsabilidade de cubrir unha necesidade real e tan demandada como é a conciliación familiar, unha necesidade que se non fora polas ANPAS, quedaría completamente desatendida". Así, la candidata a la alcaldía en el municipio por los socialistas termina asegurando que los concejales del gobierno local "están secos de ideas e con ningunha gaña de traballar por Sanxenxo”.