El PSOE de Sanxenxo insta a Telmo Martín a que “loite” por la ampliación del PAC de Baltar

El PSOE de Sanxenxo recuerda al alcalde Telmo Martín que el recién nombrado Ministro de Sanidad, José Miñones, aprobó una medida para invertir más de 37,8 millones de euros para reforzar las infraestructuras de los centros de atención primaria en Galicia.

Ante esta inversión, la portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, señala que la reforma que anunció el gobierno local en el PAC de Baltar “non era mais que unha bomba de fume, pero agora xa non teñen ningunha escusa para non facer a ampliación, unha ampliación que solicitou o PSOE nunha moción presentada no Pleno, e que o PP votou en contra”.

Según Fervenza “o que debería ter feito o alcalde era votar a favor e loitar polos intereses da cidadanía” y afirma que “Sanxenxo necesita dunha persoa que loite polas necesidades reais dos veciños e veciñas, e Telmo Martín non é esa persoa, xa que puidemos ver que nunca loitou nin acudiu as manifestacións en pro da sanidade pública”.



Por ello, considera que “non podemos perder esta gran oportunidade para o noso Concello, así que esperamos que o alcalde loite para que ese diñeiro se destine á reforma do PAC de Baltar”.