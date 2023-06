PSOE y Somos reprochan al BNG que impida el acuerdo con Cambados Pode facilitando así un gobierno del PP

PSOE y Somos Cambados reprochan la actitud del BNG de "bloquear" el "camiño de entendemento" con Cambados Pode al decidir no asinar ningún pacto de gobierno hasta después de la investidura, "a última hora, ao igual que no 2019" y valoran no presentar su candidatura al Pleno.

Ambas formaciones confirman que están dispuestos a firmar un pacto de investudura con Cambados Pode donde se concreten también las liberaciones de cada grupo.



Una concidición que para José Ramón Abal es clave, ya que quiere tener un acuerdo firmado antes de llegar mañana al Pleno de Investidura y que según revelan PSOE y Somos, la balanza estaría declinándose hacia la izquierda. "Despóis de ter mantido diversas reunións con José Ramón Abal para a formación dun novo goberno cuatripartito, chegamos a un principio de acordo con Cambados Pode no que se establecen as bases programáticas e a distribución de áreas que xestionaría".

En vista de los acontecimientos, a menos de 24 horas para la celebración del Pleno, PSOE y Somos "estamos valorando a posibilidade de non presentar candidatura á alcaldía". Si eso ocurriese, o aunque si se presentaran y no contaran con el apoyo de Pode, finalmente sería el PP quien se haga con la Alcaldía por ser la lista más votada.

"Lamentamos que o BNG estea, deste xeito, impedindo a formación dun goberno de esquerdas e progresista para os próximos catro anos en Cambados, polo que lle pedimos que reconsidere a súa postura para evitar que iso aconteza", concluyen Samuel Lago y Tino Cordal.