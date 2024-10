El PSOE urge al arreglo “inmediato”, por seguridad, del muro del CRA apuntalado

El PSOE de Ribadumia solicita públicamente el “arranxo inmediato” del muro del Colegio Rural Agrupado (CRA) que lleva meses apuntalado.



El portavoz socialista, Javier Mougán, denuncia lo que considera una “alarmante situación de inseguridade nas aulas”.



“O muro de bloques do peche perimetral, que leva apuntalado dende abril deste ano, presenta un estado lamentable con risco inminente de caída”, señalan. Esta misma situación de riesgo fue denunciada ya anteriormente, en dos ocasiones, por otro de los grupos opositores, Somos Ribadumia, “sen que se produciran avances”, lamentan ahora desde el PSOE.



Amenaza del temporal

Los socialistas añaden que “a pesar de ter transcorrido todo o verán, período máis que suficiente para acometer as necesarias obras de reparación, o Concello, responsable do mantemento das instalacións, non tomou medidas efectivas”. “A chegada dun temporal de vento e chuvia no que xa estamos inmersos incrementa significativamente o risco de derrubamento, poñendo en perigo aos nenos de 3 a 5

anos que acoden ao centro, así como ao profesorado e aos pais e nais que os acompañan diariamente”, lamentan.



Por todo ello, insisten en la denuncia de “absoluta deixadez do equipo de goberno durante estes meses” y piden meidas “urxentes” para “garantir a seguridade”.