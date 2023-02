El PSOE de Vilanova afea a Durán que “presuma por obras” financiadas por la Diputación

María José Vales, candidata del PSOE a la Alcaldía de Vilanova, denuncia que Durán “presuma por obras nas que non puxo nin un miserable euro”. En concreto, la formación local se refiere a la instalación de una pista de “pump track” en el antiguo campo de fútbol de As Sinas, una actuación que se habría acometido con fondos exclusivamente de la Diputación, según Vales.





La socialista subraya que el gobierno local solo destina para inversión pública “únicamente 77.000 euros para todo o ano”. Asimismo, destaca que como presidenta del GALP gestionó fondos de otras administraciones de diferentes colores políticos, como el caso de la Xunta, “e nunca se me ocurriría criticar nin insultar” las ayudas, ya que benefician al vecindario de Vilanova, según defiende.





Por otro lado, sobre las declaraciones de Durán, Vales se muestra contundente: “El xa me dixo que me fora para casa, pero non me vou ir, que se vaia el”. Igualmente, se define como “unha muller moi traballadora” y enfatiza en que el actual regidor “ten moito medo a que chegue a ser alcaldesa”, añadió.





Vales visitó la zona en compañía de la edil Patricia Vidal, donde se hizo eco del “estado lamentable” de la playa de As Sinas, debido a su “aspecto desolador, con contrucións enriba da area e con elementos que se manteñen aí a pesar do feísmo e do risco que supón para nenos e visitantes”, según indicó.





Para finalizar, sobre el papel de la Diputación, Vales recordó el proyecto de construcción de una senda peatonal en la carretera provincial de As Sinas, que en la primera fase del plan, contará con una inversión superior a los 274.000 euros.