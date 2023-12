El PSOE de Vilanova carga contra el centro comercial: “O proxecto de compensación é unha estafa”

El PSOE de Vilanova volvió a cargar ayer contra el proyecto del centro comercial de Freixeiro asegurando que la empresa “minte” al decir que tiene la titularidad de los terrenos necesarios, porque “os propietarios que non venderon se atopan estafados por un proxecto de compensación con claras vistas a favorecer á entidade”. Además, “descoñece” que algunos están afectados por la parcelaria de Tremoedo, añade.



También acusan a Desarrollos Vilanova de “tomarlle o pelo aos veciños” porque las obras no empezaron en verano, como anunció poco antes de las elecciones de mayo, pero además, “aínda non posúe a licenza”, destacaron, indicando que hace unas semanas saltó la noticia de que había presentado la documentación en la Consellería de Industria para obtener el permiso “comercial para o desenrolo da área”.



En ese mismo comunicado, la firma indicaba que esperaba abrir en el primer trimestre de 2024 con más de 350 puestos de trabajo directos, “noticia que tamén foi ratificada polo alcalde, Don Gonzalo Durán”, subrayaron los socialistas.



Con todo, consideran que “os grandes afectados” son los dueños que no vendieron, pues ahora “se ven afectados por un proxecto de compensación do cal non foron informados e que beneficia totalmente a Desarrollos”. Detallan que la previsión es realizar una reorganización de la superficie con la creación de cinco nuevas parcelas de las cuales, de la uno a la cuatro, son titularidad de la empresa, mientras que de la cinco –2.154 metros cuadrados– se le adjudica el 78,24 % y a sus propietarios, “o 21,76 %, ou o que é o mesmo, 468 metros cadrados, cando posúen máis de 20.000”, censuran.



Asimismo, exponen que hay unas fincas afectadas por la parcelaria de Tremoedo y que incluso fueron aportadas a la masa hasta el punto de que la toma de posesión de las parcelas de reemplazo está fijada para el próximo día 14, “polo que está claro que non é verdade que a empresa posúa a titularidade de todos os terreos para os cales está a solicitar a licenza”.



También denuncian que el proyecto presentado ante la Xunta “non cumpre a Lei de Estradas de Galicia e non se lle debería outorgar a licenza” al recoger un acceso a través de la PO-530 y de la VG.4-3. Pero además, esto les hace pensar que “a lei non é igual para todos”, pues aseguran que en el caso de los particulares, cuando quieren hacer una reparcelación o segregación de predios que están pegados a una carretera autonómica, se encuentran con impedimentos.

Por último, el PSOE ofrece su “apoio” a todos los afectados por estas situaciones.