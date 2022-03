El PSOE de Vilanova pide que se retire la campana de San Mauro donada por los rusos

El PSOE de Vilanova emitió este lunes un comunicado en el que acusa de "inoperancia" del gobierno local "en canto ao seu posicionamento e a unha organización de axudas ao pobo ucraíno".





Además, piden un "xesto", como que sería la retirada "da campá que foi doada polos rusos e que se colocou, -iso si, sen autorización de Patrimonio-, na capela de San Mauro. E posteriormente á retirada efectuar comunicación ao embaixador ruso da súa retirada ata que Putin saque e as suas tropas de Ucraína, e deixe vivir en paz a ese estado soberano", demanda el grupo que lidera Javier Dios.





"O Partido Socialista de Vilanova de Arousa toma a iniciativa para que no noso municipio se tome partido polo que está a ocurrir en Ucraína, xa que por parte do grupo municipal do Partido Popular, que é o que goberna o Concello, non se fixo ningún xesto para axudar a un pobo que, como vemos día tras día, estano masacrando desde Rusia. Isto é máis vergonzante, se cabe, cando en todos os concellos adóptanse medidas", lamentan desde el grupo opositor.





Afirman que el estado económico del Ayuntamiento dificulta la adopción de ayudas, situación de la que responsabilizan también a la gestión del ejecutivo. Pero señalan que el grupo popular ni siquiera facilitó "algunha forma de colaboración" para la acción vecinal. Por ello, hablan de "falta de vontade" del gobierno que lidera Gonzalo Durán.