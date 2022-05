¿Quién será este año el Gran Mestre de la Festa do Albariño de Cambados?

La magnitud de la Festa do Albariño de Cambados requiere de meses de preparación previa y en ello también está el Capítulo Serenísimo, una de las patas de la celebración junto al Concello y el Consello Regulador de la DO Rías Baixas. A la habitual incógnita –mantenida en secreto hasta última hora– de quiénes serán nombrados nuevas Donas y Cabaleiros y con el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en pleno traslado a las Cortes Generales, se suma este año otra de mayor calado, si cabe: ¿Quién ejercerá de Gran Mestre en sus actos, los más solemnes del evento? El ya senador viene ejerciendo el cargo desde 2011, cuando el primigenio, Manuel Fraga, ya no podía acudir por motivos de salud, y lo mantuvo después de su fallecimiento y hasta la última edición, la de 2019 –las siguientes se suspendieron por la pandemia–. Así que la duda está en si continuará o por el contrario, el actual presidente autonómico, Alfonso Rueda, le tomará el relevo.





El Canciller y secretario de la orden, Pedro Piñeiro, señala que “no necesariamente tendría que ser el presidente de la Xunta” quien ejerza ese papel de maestro de ceremonias y que además, tanto Feijóo como Rueda, “aún están asentándose” en sus nuevos sillones. Así las cosas, todo está pendiente de una reunión de los socios para tomar las oportunas decisiones.





Polémica con Touriño

La situación recuerda, salvando las distancias, a la polémica surgida en 2005, cuando el socialista Emilio Pérez Touriño arrebató la Presidencia de Galicia al PP asociándose con el BNG y se abrió la espita de si el cargo de Gran Mestre estaba reservado para el presidente de turno o no. La vinculación de la orden con el PP ha sido una crítica constante de sus opositores políticos. Fuertes vínculos marcados por el hecho de que Fraga fue uno de los fundadores de esta orden con más de medio siglo de existencia y porque ocupó el puesto hasta el final, incluso durante ese mandato del bipartito autonómico.





Aquella situación se resolvió con Touriño sin acudir a la fiesta cambadesa más importante, cambios en el estatuto de la orden, en respuesta a una modificación de la legislación que regula el asocionanismo, y argumentos como que el socialista no era Cabaleiro, así que no estaba empoderado para ejercer el papel. Luego los populares recuperaron la Xunta y para entonces, Fraga ya había entregado el relevo a Núñez Feijóo, pero aún así, continuó acudiendo cada primer domingo de agosto a la capital del albariño para nombrar a los nuevos valedores de un vino, que literalmente adoraba, y hasta que se lo permitió la salud.





También queda por despejar el papel que tendrá este año el Concello en los actos del Capítulo. Desde la entrada de la izquierda en el Concello, solo acudió una vez y, de hecho, la exalcaldesa, Fátima Abal, fue nombrada Dona. Después empezó a reclamarle que fuera un acto público, más abierto a la ciudadanía, y no constreñido al patio de armas del Pazo de Fefiñáns, pero no hubo acuerdo, así que la administración local dejó de asistir y le retiró su apoyo.





Su sucesor, el socialista Samuel Lago, mantiene la misma postura, pero siempre dispuesto a escuchar, espera a reunirse con el Capítulo. Su Canciller ya le ha pedido una reunión y aunque todavía no tiene fecha, destacó la cordialidad del primer edil en la primera, aunque breve, conversación.