Sin rastro de los propietarios que hay que indemnizar en el suelo para el área comercial de Deiro

La junta de compensación del sector Deiro, que incluye el suelo sobre el que su día se anunció el área o centro comercial de Vilanova, acordó efectuar pagos en metálico en favor de los titulares de terrenos más pequeños. Se trata de una forma de compensación o indemnización sustitutiva a la adjudicación de suelo resultante de la urbanización, ya que las propiedades de estos titulares no alcanzan el nivel mínimo de terreno para poder ser edificable.



El acuerdo se tomó a finales de abril de 2023, aunque se conoce ahora. Casi un año después de tal decisión, todavía no fue posible comunicar oficialmente esta a los afectados para poder efectuarles los pagos, al no localizarlos. Así se desprende de la documentación hecha pública ahora.



La asamblea de la junta de compensación del llamado Sector Deiro acordó el día 26 del pasado mes de abril una derrama de 29.188,57 euros para abonar esta compensación en metálico a aquellos propietarios cuyos derechos no alcanzan el 15 % de la parcela mínima edificable.

El inicio de la construcción se anunció para el verano pasado, pero la obra no llegó a comenzar

Tal y como establece la Lei do Solo de Galicia en su artículo 105.1. h), “cuando la escasa cuantía de los derechos de algún propietario no permita que se le adjudique una finca independiente, se le adjudicará en pro indiviso con otros propietarios”. Con todo, “si la cuantía de esos derechos no alcanzara el 15 % de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico”, la fórmula que finalmente se adoptó en este caso en Deiro.

Sin localizar



El acuerdo de esta junta de compensación se tomó efectivamente hace más de diez meses, pero se hizo público ayer en el boletín oficial de la provincia porque ha sido imposible notificarlo directamente a algunos propietarios. En realidad, parece que a todos ellos, ya que el importe de sus indemnizaciones suma exactamente la cuantía íntegra de la derrama aprobada: los referidos 29.188,57 euros.



Se trata de un total de ocho titulares de derechos, personas físicas entre las que figuran en algún caso también ignorados herederos o, incluso, un propietario de identidad desconocida. Aquí puede consultarse en la lista de estos propietarios.



En cuanto al eterno proyecto de centro comercial en el lugar de Freixeiro (Deiro), en mayo del 2023 y tras años de silencio, se había anunciado el inicio de las obras de construcción para este pasado verano, con el objetivo de abrir las puertas del complejo comercial a finales de 2024. Lo cierto es que a día de hoy la construcción sigue sin iniciarse y no ha habido nuevas comunicaciones, si bien, preguntado por el particular por este Diario, desde el Concello de Vilanova anuncian para hoy una valoración de la situación actual del proyecto.