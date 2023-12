La reforma millonaria dejó la piscina de Cambados con un solo baño adaptado y las quejas llegan a la Valedora

La reforma millonaria ejecutada en 2019 por la Diputación en la piscina municipal de Cambados suprimió uno de los dos baños adaptados y está ocasionando un “montón de problemas” a los usuarios con discapacidad, como “colas no pasillo de ata hora e media” esperando turno, algo “inhumano” tras salir mojado de la terapia acuática o de hacer ejercicio en el gimnasio. Así lo recoge la cambadesa Merchi Álvarez en una queja que llegó a la Valedora do Pobo ante las “promesas incumpridas” de solución, lamenta.



La institución da por cerrado el expediente después de que el Concello le trasladara que está buscando una solución y que por tanto “comprométese a facer as reformas precisas”, señala en su escrito. La propuesta consistiría en readaptar los espacios existentes para ampliar el dedicado a baños adaptados aunque, en su respuesta, la administración deja entrever que no será inmediato, pues “virá condicionada polo cumprimento da normativa técnica de aplicación e a supervisión por parte dos técnicos competentes”, además de que la reforma “requerirá da redacción da documentación correspondente para a súa revisión técnica, dotación de crédito e execución dando conta da mesma á concesionaria municipal”.

El Concello se defiende

Con este argumento también se defendió ante el alto comisionado en este problema, señalando que demuestra que “é sensible” ante la demanda y “acredita que este Concello non permaneceu inactivo”. Según la documentación, inició una “investigación” de la situación en junio de este año, empezando por pedir un informe a la empresa.



Álvarez, que es presidenta de la asociación GaliciAME y tiene reconocida una discapacidad física de un 92 % por su enfermedad neurodegenerativa, acudió a la Valedora porque “queixámonos todos os usuarios, todos os días e incluso os novos”. Pero ni la concesionaria ni el Concello les daban solución, aseguró. Es más, indicó que el Ayuntamiento le trasladó que “nada podía facer porque é unha concesión, que faga escritos. Se non fora pola discapacidade, que me impide escribir coas mans –emplea un programa ocular– enchería todos os días o Rexistro”, clama. Explica que antes de la reforma había dos baños, uno para hombres y otro para mujeres, y lo dejaron en uno unisex, lo cual provoca que “todos os días teñamos que esperar os uns por os outros”, con “colas no pasillo de ata hora e media para poder asearse e cambiarse” y aunque desde hace unos meses, dice, la espera se hace “menos dura”, porque les dan unas sillas para hacerla, todo esto le parece “inhumano, xa que nos colle o frío”.



La Valedora también le respondió que, en caso de retraso o de falta de ejecución del proyecto, se dirija primero al Ayuntamiento para “reclamar información” y si lo transmitido “non lle parecera adecuado, entón podería acudir novamente a esta institución”.