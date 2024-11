El gato tiroteado en Cambados progresa, pero sigue en peligro: "Tememos a la estenosis y nos preocupa el balín alojado en los senos paranasales"

El gato que hace una semana apareció acribillado a balinazos en Cambados aún no está fuera de peligro, pero va progresando e incluso pide mimos a las cuidadoras más cercanas. Continúa bajo el cuidado del Refugio de Animales y la investigación abierta por el Seprona para encontrar a la persona o personas que le dispararon una decena de proyectiles sigue abierta.



La presidenta de la protectora, Olga Costa, lamenta que no se haya podido obtener alguna pista con el llamamiento que realizaron a la ciudadanía. No obstante, están centrados en la recuperación de este macho siamés de unos cuatro años y al que todavía no han puesto nombre oficialmente.



La cambadesa explica que “va mejorando dentro de la gravedad” y que sobre todo están pendientes de su aparato digestivo y deposiciones, pues fue necesario cortarle un trozo de intestino porque se lo perforó un balín y esperan que no se produzca una estenosis. Actualmente recibe alimentación líquida y “hay que forzarlo a comer. También le estamos suministrando antidepresivos, pero ya le bajamos la sedación”, añadió.



En cuanto a los proyectiles, tras rescatarlo en Castrelo –una persona de paseo dio el aviso– pudieron retirarle algunos, pero otros “no los podemos tocar porque están en el cráneo y la columna. Pero el único que nos preocupa es el que tiene alojado en los senos paranasales porque respira muy rápido”.



La presidenta del Refugio de Animales de Cambados reiteró que van a seguir “peleando” porque sobreviva y luego se le pueda encontrar un hogar. Y es que, aunque “le aterran” los movimientos bruscos, cuenta, han conseguido que ya no les bufe e incluso busca mimos de vez en cuando y “ni siquiera saca las uñas, mira tú que gato más bueno”, añade.