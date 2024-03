La regla de Estabilidad Financiera del Estado bloquearía el gasto de más de 560.000 euros al Concello de O Grove

La Ley de Estabilidad presupuestaria dictada desde el Gobierno Central, -al no recibir el apoyo de PP y Vox para su laxitud- que obliga a las administraciones locales a guardar el 0,2 % del presupuesto anual como superávit bloquearía más de 560.000 euros que el Concello de O Grove no podría utilizar para sufragar los gastos.

Son los cálculos del ejecutivo de José Cacabelos que confirmó en el Pleno del lunes durante el debate de una moción presentada por EU para instar al gobierno de Sánchez la modificación de esta regla de gasto así como la suspensión de los objetivos de déficit y deuda. La moción fue aprobada con el acuerdo del partido socialista, preocupado por el brete en el que se pone a las arcas municipales, ya que “dificulta a capacidade de actuación”, aunque “confíamos en que con fórmulas e ferramentas legais se poidan incorporar”, apuntó el regidor.

Cartel de la Festa do Marisco

Por otra parte, la moción presentada por los izquierdistas sobre la publicación de las bases del concurso del cartel de la Festa do Marisco fue rechazada por el grupo de gobierno al considerar que “a moción non é viable”, pues el problema es que para presentar la propuesta con el incremento de la cuantía económica del premio, el Concello no cuenta con los informes favorables de Intervención y secretaría al tener los presupuestos prorrogados desde el 2022.

Por su parte, el alcalde y edil de Turismo asumió su “responsabilidade” y aceptó el “tirón de orellas” de la oposición. “Non ten cartel a estas alturas ten que ser un motivo de vergoña para o goberno local”, espetó el portavoz José Antonio Otero, quién invitó al ejecutivo a “sacar os cartos da compra dos teléfonos móviles”.