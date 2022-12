La renovación de la tubería litoral de saneamiento entre Vilanova y Cambados sigue estancada

El proyecto para la renovación del colector de saneamiento litoral entre Vilanova y Cambados sigue estancando. A pesar de meses de múltiples quejas de la Xunta, los concellos implicados y el propio sector del mar, Costas no ha dado autorización al proyecto autonómico y nada más se sabe. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, respondía ayer a preguntas de este medio que no renuncian a ejecutarlo, pero tampoco mostró muchas esperanzas. “Renunciar non, porque nunca se perde a esperanza, pero o certo é que o comportamento da Dirección Xeral de Costas invita a non ter perspectivas de que se solucione esta cuestión”, manifestó.



También volvió a pedir unión a los concellos, alcaldes, sector y a otras administraciones para “todos xuntos, conseguir que rectifique”. Así las cosas, el futuro del proyecto es incierto y, como reconoció ayer la propia conselleira, durante una visita a Sanxenxo, la actual tubería seguirá sumando deterioro y provocando vertidos a la ría de Arousa. De hecho, las industrias del sector mar industria asentadas en la zona llevan tiempo reclamando a ambas administraciones que alcancen un acuerdo para que Costas autorice la sustitución de la infraestructura, pues de la calidad de las aguas depende su supervivencia. Cabe recordar que lo planteado por el gobierno central era que si había nueva tubería, se aprovechara para retranquearla más hacía el interior. Sin embargo, los afectados lo ven inviable porque supondría expropiaciones y un presupuesto más grande, entre otras cuestiones.



Vázquez acusó al Estado de ser “incongruente” y de tener una política “lesiva para a costa e os sectores produtivos” de Galicia.