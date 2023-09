La repartidora de una panadería resulta herida leve tras volcar de lado su vehículo en Cambados

La repartidora de una panadería de Cambados resultó herida ayer tras volcar de lado con su vehículo cuando circulaba por un estrecho vial de Cacabelos (Vilariño). La mujer de 32 años y que responde a las iniciales de A.M.V.N., presentaba magulladuras y se quejaba de dolor cervical, así que fue trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061. En el dispositivo participaron efectivos de Emerxencias de Cambados, que devolvieron el vehículo a su posición normal, la Policía Local y Bombeiros do Salnés. En un principio, el aviso del accidente indicaba que la persona estaba atrapada, pero finalmente no lo estaba, aunque el vehículo el techo del vehículo quedó a poco distancia de un muro de piedra.