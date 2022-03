As Saíñas regresan tras dos años de parón total y con más espacio en A Balada

La Asociación Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo es una de las más activas con más de 250 socias y un amplio programa de actividades e iniciativas durante todo el año que la pandemia frenó en seco; tanto que su famosa cesta para conmemorar el Día da Nai de 2020 lleva preparada desde la semana anterior a la declaración del estado de alarma. Ahora que la situación se ha relajado han podido volver a la relativa normalidad y recuperan este sorteo, pero también su Andaina Solidaria, que será nuevamente a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, y el año hasta trae buenas noticias: el Concello les ha concedido el uso de la planta baja de la vieja unitaria de A Balada –ya ocupan la segunda– y ahora podrán celebrar sus actividades de movimiento (zumba, gimnasia,etc..) centralizando allí toda su actividad y pudiendo dejar libre la casa de cultura.



Durante el confinamiento probaron, como otras muchas, las mieles de las redes sociales, pero no quisieron apresurarse a volver a esa vida en sociedad y en comandita que tanto gusta a sus miembros, ni siquiera en ciertos momentos de alivio de casos y restricciones: “Non queriamos expoñer a ningunha muller, ao fin e ao cabo estamos falando de ocio”, explica su presidenta, Leonor Muñiz.









Con el sentir de la parroquia





Así que la reactivación presencial no llegó hasta el pasado noviembre y “non era como antes, que publicabas un curso e as prazas voaban, de feito, no anterior non cubrimos. Había moitas ganas de volver, notábase, pero a xente tamén está sendo prudente e aínda ten algo de medo”. Muñiz entiende que los ánimos no sean los mismos y parece incluso que una guerra no tan lejana hace mella, pero lo cierto es que ahora las actividades ya se van cubriendo con normalidad y la variedad sigue sorprendiendo (puntillismo, informática, manualidades, patchwork, yoga tibetano,etc..). Y así la asociación se va aproximando a tiempos precovid, eso sí, siempre al ritmo del sentir de las socias. De hecho, el ánimo de la parroquia, que se involucra de arriba a bajo en su Andaina Solidaria anual, también marcará la magnitud del evento de mayo, aunque sin perder su esencia: recaudar fondos para una buena causa. Cabe recordar que la iniciativa crecía de año en año, con actuaciones, padrinos de honor y una participación cada vez mayor y en la que ayudaban también otros colectivos como el Castrelo CF Veteranos.



A este respecto, Muñiz anunció que también están recogiendo material de primera necesidad para la campaña con Ucrania y ayer, como no podía ser de otro modo, destacaron a una de sus socias por el Día de la Mujer. En esta ocasión es María Fontán, que cuenta sus vivencias diarias en el marisqueo en “Mariscadora 2.0”.



Y en cuanto a la cesta por el Día da Nai, nuevamente se supera. Valorada en más de 1.000 euros y por un euro la rifa –hay 2.500 a la venta– se pueden ganar productos de belleza, pequeños electrodomésticos, sets de vino, libros, un smartwatch, joyas, vales de peluquería y una estancia de relax por nombrar algunos. Todo ello gracias a sus 60 colaboradores.