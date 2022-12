Reportaje | “Leo” supera su fractura y encuentra hogar con la mujer que lo rescató tras un atropello

Una historia más con final feliz en el CAAN de A Armenteira. El Centro de Acollida e Protección de Animais de la Diputación en Meis confirmó ayer que “Leo”, un perro podenco que había sido atropellado y herido grave, no solo se ha recuperado, sino que ha encontrado ya nuevo hogar.



Hace dos meses que el animal, de dos años de edad, había llegado al centro, en estado grave. Había sido atropellado y abandonado a su suerte en As Neves. Esa suerte que hasta entonces le había sido esquiva, cambió al cruzarse en su camino Sara Salazar.



La mujer encontró al perro malherido, tirado en una cuneta en el lugar de Vide. Fue el 11 de octubre. Alertó a las emergencias y el animal fue trasladado al CAAN. Allí, el equipo de veterinarios constató, tras estabilizarlo, que además de múltiples contusiones tenía una fractura de fémur en la pata izquierda.



Operación



El perro tuvo que ser operado y la intervención fue un éxito. Tras el periodo de convalecencia y ya recuperado, regresó a As Neves, a la casa de la mujer que lo había rescatado.



Sara Salazar recuerda de aquel rescate que “eu xa vira o can días antes pola zona. Estaba como perdido, como se o abandonaran. E foi idea do meu xenro quedarme con el”. Ahora, todavía debe adaptarse a su nueva casa. “Non se deixa acariciar, non se acerca. Pero esperamos que pouco a pouco vaia gañando confianza”. Con las demás mascotas de la casa, la situación evoluciona más rápido: “Nós temos xa outros dous cans pequenos e enseguida se adaptou a estar con eles”, detalló la nueva dueña de “Leo”.