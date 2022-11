La residencia artística “DepoCrea” se despide del Náutico de San Vicente

El programa de residencia artística “DepoCrea” se despidió ayer del Náutico de San Vicente con una jornada de puertas abiertas en la que los cinco creadores becados —Carla Andrade, Pablo Barreiro, Macarena Montesinos, Diego Vites, Yolanda Ríos y Olmo Blanco— presentaron sus obras al público local, tras quince días de trabajos en el municipio. Asimismo, tres de las cantantes adscritas en el programa de la Diputación provincial “Descúbreas” (Caro, Ane Swan y Sara Casas) fueron las encargadas de amenizar el acto de clausura con su música.





as piezas de los participantes comprenden distintas disciplinas con el eje común de la vinculación con el territorio y con la ciudadanía del entorno de San Vicente, que acogió la estancia de los becados en este pionero “laboratorio de creación”. Entre las especialidades mostradas se encuentran la fotografía y la instalación, pasando por la composición musical, el cine o la pintura.





La Diputación, por su parte, considera que el programa se consolida como la apuesta a la producción contemporánea para situar la cultura como una herramienta de inclusión y participación ciudadana, bajo el marco de la sostenibilidad y la igualdad. En este sentido, Victoria Alonso, diputada de Cultura provincial, destacó el éxito de esta primera convocatoria y avanzó próximas ediciones en el futuro, así como subrayó “o diálogo” de todas las obras presentadas con el territorio del entorno. De igual manera, Alonso destacó que el objetivo de este programa es el de recoger y actualizar la “memoria cultural, social, etnográfi ca e histórica da provincia, co fi n de manter vivo o noso patrimonio intanxible”. Además encumbró al Náutico, “que permitiu esta sinerxía entre a arte e música e que foi espazo de creación, estudio compartido, máis tamén fogar, acollendo ao grupo de artistas cunha forte implicación”, así como se mostró agradecida con Miguel de la Cierva y su actividad en el espacio.





Las obras presentadas





En cuanto a las obras presentadas, en el caso de Carla Andrade, ofrece una propuesta que describe como fotografía expandida, en la que parte del paisaje costero y los elementos naturales de San Vicente de O Grove.





Por su parte, Pablo Barreiro, con “Idea dun lago”, investigó sobre “paisaxeterritorionatureza dende unha perspectiva escultórica, de intervención e estética”.“Soa San Vicente do Mar!” es el proyecto de la violonchelista y artista Macarena Montesinos, en el que combinó arte de acción y sonoro con vídeo creación.





Diego Vites creó “Cabria para Barrosa”, en el que plasmó la experimentación y el análisis del secado artesanal del pulpo, a camino entre la investigación etnográfi ca y la plástica contemporánea, a través de la pintura, el vídeo y otras artes.





Por último, Yolanda Ríos y Olmo Blanco presentaron obras de escultura e instalación, sobre el yacimiento del Adro Vello en O Grove y la representación plástica de la paisaje local, respectivamente.