Rías Baixas y Huelva afianzan lazos en un encuentro con profesionales del sector turístico en Martín Códax

El presidente de la Diputación, Luis López, participó en un encuentro entre profesionales del sector turístico de las provincias de Pontevedra y Huelva en Bodegas Martín Códax, en Cambados, donde presentó al enoturismo como uno de los grandes atractivos del destino, “que ten moito e moi bo que ofrecer ao mundo”. “Con estandartes como Bodegas Martín Codax e os viños da DO Rías Baixas, o enoturismo é unha experiencia única para perderse entre viñedos, respirar ao aire libre e desfrutar da mellor gastronomía e do mellor viño”, propuso López.



Así, la Diputación de Huelva escogió a Cambados para presentar la oferta turística de esta provincia andaluza, en un encuentro que reunió a varios turoperadores gallegos. “Para nós é unha honra acoller na nosa provincia a representantes dun territorio como Huelva, co que temos tanto en común. O primeiro, a nosa historia e tradición marítima: se a Baiona arribou a carabela Pinta co descubrimento do novo mundo, do porto de Paus partiu a expedición de Cristóbal Colón cara a América”, señaló López, que recordó también la labor promocional que desarrolla también la Diputación de Pontevedra en otros territorios.



En este sentido, recordó las recientes participaciones en encuentros profesionales del sector en Málago o Madrid, en ferias internacionales como a de Londres o en eventos específicos como el Congreso Internacional da Camelia en Japón. Oportunidades en los que no solo se presentó el enoturismo, sino también otros de los grandes atractivos de la provincia, como la ruta de la camelia, las variantes del Camiño de Santiago o el termalismo, entre otros elementos patrimoniales que destacan en la zona.