Ribadumia aplaza una modificación de 840.000 euros en Pleno al afear la oposición la falta de documentación en plazo

El gobierno local de Ribadumia suspendió ayer a primera hora de la tarde un Pleno extraordinario inicialmente convocado para las 20 horas en el que el único punto del orden del día, más allá de las actas, era la aprobación de una modificación de crédito o presupuestaria. Desde la oposición, PSOE y Somos afearon el proceder, destacando que se trata de la “segunda vez en tres meses” que se suspende una sesión.



La decisión de aplazar se tomó tras las críticas de ambos grupos y la solicitud por escrito de Somos para dicha suspensión, al considerar que la documentación entregada a la oposición no era completa y la última se había facilitado demasiado próxima a la celebración, fuera de plazo. En el fondo del asunto, una modificación presupuestaria por valor de unos 840.000 euros para dotar de crédito a algunas partidas o para el pago de facturas.



Los socialistas, en un comunicado, consideran que la suma es una “cantidade crucial para garantir o cobro ás empresas proveedoras do noso concello”, pero el hecho de tener que posponer otra vez un Pleno, “volve poñer de manifesto a falta de previsión e a improvisación constante deste equipo de goberno desde o inicio do mandato. É inadmisible que as empresas sigan esperando para cobrar debido á inoperancia de David Castro”, censuran. Critican además que la cuenta de 2023 este “fóra de prazo por segundo ano consecutivo” y el periodo medio de pago a proveedores “moi por riba dos trinta días máximos”.



Desde Somos, por su parte, advierten de que la modificación económica prevista representa “un 17%” del total del presupuesto, pero echan en falta concreción en algunas de las partidas. El edil Sergio Soutelo presentó el lunes dos escritos solicitando ampliar esta información, que no llegaría hasta “media tarde” del miércoles, “sen apenas maxe para analizar” y con “sorpresas”. El jueves, Soutelo pidió la suspensión, a lo que accedió el ejecutivo.

“Máximas garantías”

El alcalde, David Castro, indicó que sí se había entregado la documentación a la oposición pero, aún así, se atendió la petición de Somos en la que se dudaba de la cuestión de plazo. Por ello, aunque la cita “podíase levar a cabo perfectamente”, decicieron acceder y posponerla “á próxima semana” para “maior seguridade xurídica” y apostar por “todas as garantías”. En cualquier caso, el punto quedará aprobado tan solo en cuestión de días.



Somos afirma en un comunicado que “o problema real está noutras actuacións”, como “73.000 euros que pretenden meter para pagar sobrecustos de varias festas”, 10.000 euros que habría que incrementar en el alumbrado navideño, más suministros para el CPI “cando no colexio non consta ningunha reparación dese calibre”, de alrededor de 10.000 euros, cifran; o en el Arousa Fútbol Siete, “do que xa temos dito que ten un custe desproporcionado para o noso Concello” y “cuxas facturas xa están pagadas”, “collendo cartos doutras partidas”. El debate de fondo se celebrará, pues, previsiblemente la próxima semana.