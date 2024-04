Ribadumia convoca un nuevo concurso de la Festa do Tinto con 350 euros en premios

El Concello de Ribadumia comienza con los preparativos de la Festa do Tinto con la convocatoria de un nuevo concurso de camisetas. Podrán participar las peñas participantes en esta LI Festa do Viño Tinto e Exaltación de Variedades Autóctonas, que deberán estar compuestas por un mínimo de cinco miembros. Una peña, o cualquiera de sus miembros integrantes, no podrá presentar más de una camiseta.



Para participar en el concurso deberá presentarse, en las dependencias del Ayuntamiento, un ejemplar de la camiseta impresa.



El plazo para formalizar las candidaturas y presentar las camisetas finaliza el 16 de mayo, a las 13 horas. En total, se repartirán 350 euros en premios: El primero, de 200 euros; el segundo, de 100 y el tercero, valorado en 50 euros.



Una vez finalizado el plazo de presentación, el jurado designado evaluará los trabajos presentados. Este estará compuesto por una persona con experiencia en dibujo y vínculos con esta fiesta, una persona con experiencia en fotografía y también relación con la celebración, así como tres personas del personal técnico y monitores culturales del Concello.



La entrega de premios se hará el sábado 1 de junio en la Carballeira de Barrantes, durante los actos centrales de la cata final, a las 12:30 horas.



Desde el Concello animan a todos los vecinos a participar. Las personas interesadas en conocer más detalles o datos de este concurso de camisetas pueden consultar las bases, publicadas en la web del Ayuntamiento de Ribadumia o bien en el tablón municipal de anuncios.