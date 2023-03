Ribadumia homenajea a la primera alcaldesa y a otras cinco mujeres en su gala por el Día de la Mujer

El Concello de Ribadumia celebra este domingo su gala de homenaje a seis vecinas como parte de sus actos de conmemoración del Día de la Mujer. El evento tendrá lugar a las 19 horas en el auditorio y contará con la representación de la obra teatral “Comando comadres”.



Fuentes municipales explicaron que la temática del acto de este año tiene que ver con las profesiones de las homenajeadas. De hecho, se titula “Mulleres abrindo camiño”, “pois fai referencia a todas esas mulleres que se quixeron dedicar a profesións que, tradicionalmente, estaban desenroladas por homes”.



En concreto, se trata de María Noelia Martínez Pesqueira, que es Policía Local; Silvia Martínez Mougán, taxista; María del Carmen Prado Abal, que trabajó en una empresa de hormigón, en el sector de la carpintería, en un camión y montando escenarios de orquestas; las conductoras de autobús Luz Divina Cacabelos Castro y Lucía Cacabelos y Dolores Abuín Martínez, profesora y primera alcaldesa de Ribadumia de la democracia.



Posteriormente, la compañía Matrioshka Teatro pondrá en escena la obra “Comando comadres”, un espectáculo en clave de humor donde tres activistas organizadas por comandos atacan las múltiples manifestaciones de la violencia sexista, y cuestiona “a persistencia dos seus valores no pensamento hexemónico actual”. Se trata de un “homenaxe a todas as heroínas de a diario, ás mulleres invisibilizadas e á historia oculta do noso pasado. Unha creación que recibiu, entre outros, dous premios María Casares no ano 2022”, apuntaron desde el gobierno de David Castro.



El Ayuntamiento de Ribadumia anima a los vecinos a asistir para, entre todos, conmemorar “este día tan especial” en el que también “se fará unha reflexión e unha reivindicación da importancia que ten este día na nosa sociedade e na vida cotiá”.