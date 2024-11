Ribadumia inicia mesas de trabajo para sacar adelante su primer plan de igualdad

El Concello de Ribadumia celebró hoy la primera mesa de trabajo para la elaboración del que también será primer plan de igualdad del municipio.



Según valoran desde el Ayuntamiento, el documento será una “medida fundamental de cara a establecer as políticas públicas, as actuacións de promoción da igualdade e as estratexias de prevención da violencia de xénero a desenvolver, garantindo o dereito universal á igualdade de oportunidades”.



Su implantación constará de cinco fases. Así, una primera será de diagnóstico y análisis, la segunda será de la elaboración del plan de acción, siguiendo con la definición de áreas, la redacción minuciosa del plan para, finalmente, dar aprobación al documento al Pleno.



Desde el gobierno local indican “esta ferramenta permitirá ademais realizar un seguimento efectivo e unha posterior medición das accións levadas a cabo, así como o seu impacto na cidadanía”.



Ribadumia es ya una de las 48 localidades de menos de 20.000 habitantes beneficiarias de la Diputación de Pontevedra para el fomento de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género para el año 2024.