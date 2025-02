Ribadumia lanza una encuesta para pulsar la opinión vecinal sobre medidas y políticas ambientales

El Concello de Ribadumia lanza una encuesta web para conocer la opinión de los vecinos a respecto de medidas o políticas locales en relación al medio ambiente, cambio climático y energía sostenible.



Se trata de una acción enmarcada en el segundo informe de seguimiento del Paces (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible), centrado en la opinión ciudadana.



El Ayuntamiento compartió estos días en sus redes sociales esta encuesta, animando a los vecinos a cubrirla. El formulario facilitará que cada usuario haga llegar su “opinión ao equipo encargado do Informe de Seguimento do Paces. A túa colaboración será clave para definir as accións que nos permitirán reducir as emisións de dióxido de carbono e adaptarnos ao cambio climático nos próximos anos”.

La encuesta recoge algunos datos genéricos de los participantes, a efectos estadísticos, pero es anónima y cubrirla ocupa solo unos cinco minutos. Con las respuestas, los vecinos facilitarán la toma decisiones del Ayuntamiento “que axuden a reducir a súa pegada de carbono e avanzar cara aos obxectivos de desenvolvemento sostible da ONU”.

Preguntas

Algunas de las preguntas que se formulan son medidas a doptar para minorar el impacto climático en Ribadumia, si se está de acuerdo o no con la reducción de la velocidad de los vehículos en los núcleos urbanos, para mitigar la contaminación; alternativas para reducir el uso de vehículos privados a motor, si se han ejecutado medidas en casa de la persona que responde para bajar el gasto energético o qué dificultades encontró en el caso de querer realizarlas, si se valora la opción de compra de un coche eléctrico o si desearía formar parte de una comunidad energética, entre otras muchas.



Las personas interesadas pueden acceder aquí a la encuesta, donde también puede ser cubierta directamente.