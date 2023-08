Ribadumia licita una mejora y ampliación del punto limpio

El Concello de Ribadumia licita una obra de ampliación y de mejora del punto limpio, por un presupuesto base de 287.199,13 euros. En el propio pliego se indica que el “estado de conservación actual das instalación do punto limpo municipal, tanto do peche como das soleiras e da zona cubertas é malo, causando un mal aspecto tanto desde o exterior coma desde o interior do recinto”.



Por ello, la actuación proyectada plantea la ejecución de obras para alcanzar una “maior eficiencia e capacidade de funcionamento”, “ampliando a instalación e reordenando o recinto para garantir un aproveitamento óptimo”.

Se programan trabajos tanto de excavación como de movimientos de tierras, de mampostería y de albañilería.

La obra sale a licitación desde la Alcaldía y se financiará con cargo a dos anualidades: 267.754,67 euros en este 2023 y los 19.444,46 euros restantes en 2024.



En cuanto a los plazos de ejecución, según los pliegos, las actuaciones en la primera anualidad se realizarán en un máximo de tres meses y medio, aunque, en todo caso, “deberán estar rematada o 15 de decembro”. El plazo para las labores fijadas para el segundo año es de dos meses y medio.



La licitación en marcha se tramita por procedimiento simplificado y abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación, en base a la mejor relación entre la calidad y el precio.