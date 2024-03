Ribadumia, Meaño y O Grove celebran hoy sus galas de reconocimiento por el 8-M

La conmemoración del Día de la Mujer continúa este fin de semana en la comarca de O Salnés con actos como las galas de reconocimiento a vecinas destacadas de Ribadumia, que este año se fija en la labor de las costureras, tejedoras y bordadoras. Hoy también tendrán lugar las de Meaño y O Grove, mientras que el mal tiempo ha obligado a suspender las andainas reivindicativas previstas en este último concello y en el de Meis, pero las trasladan a los días 17 y 28, respectivamente. De hecho, las inscripciones siguen abiertas y, cabe recordar, que en el caso meisino, el dorsal tiene un coste de tres euros que se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer.

Motivación

El Pleno ribadumiense abordó el pasado jueves la temática planteada para este año por el gobierno local para el programa de conmemoración del 8-M y se aprobó por unanimidad. Ha sido bautizado como “Ribadumia entre fíos” y quiere reconocer a las mujeres que ejercieron desde su juventud y durante su vida laboral, o en un periodo significativa de la misma, este tipo de trabajos de costura, bordado o tejido. “Unha profunda tradición de habilidade artesanal” , que fue “fundamental a nivel social, económico e cultural” y que “ás veces non foi o suficientemente recoñecida” e incluso “invisibilizada”, señalan las autoridades municipales.



Así las cosas, el Ayuntamiento quiere reconocer este trabajo y personalizar este reconocimiento en las vecinas mayores de 65 años, aunque “é extensible a cada una das mulleres do concello, aquelas que se dedicaron a estes oficios como as que aínda o fan”, explican en un comunicado. La gala tendrá lugar a las 19 horas en el Auditorio municipal y al terminar habrá un concierto del grupo Cinco en Zocas.

La de Meaño tendrá lugar a las 18 horas en el centro social de Dena y destacará la trayectoria de meañesas nacidas en 1959. Además, se pondrá en escena la obra de teatro “De ida e volta” y se inaugurará una exposición fotográfica.



A la misma hora, en el Auditorio de Monte da Vila, tendrá lugar el acto para materializar la elección del Consello Local de Igualdade de O Grove de los Premios Mecas, que este año recaen en la horticultora Adelina Padín y en la exvicepatrona Dolores Gondar.



Por otra parte, el Ayuntamiento de Sanxenxo conmemoró el pasado viernes el Día de la Mujer con una mesa redonda sobre “A igualdade no deporte”, que tuvo lugar en el Hotel Carlos I. Además, en el acto se hizo entrega de un reconocimiento a 24 clubes deportivos locales “polo impulso da figura feminina no deporte” y hubo un especialmente dedicado a la atleta Sabela Martínez, que acaba de proclamarse campeona de España Sub 18.

Ponentes

En cuanto a la mesa, participaron Patricia Curbelo, jugadora de Viaxes InterRías de Fútbol Feminino; Carlos Castro Barreiro, entrenador del equipo femenino AX Saraiba do Mar; Iria Romero, árbitra de fútbol, y Silvia Cancela Blanco, directiva de la Real Federación Galega de fútbol. La periodista y presentadora María Solar fue la encargada de moderar el debate, que asistió un numeroso público entre el cual también había autoridades.