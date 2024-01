Ribadumia se mostró en Fitur con el té, Monte do Castro y la Mancomunidade

El Concello de Ribadumia hizo hoy una valoración positiva, de “traballo ben feito”, tras su paso por Fitur en Madrid. La localidad estuvo presente en el stand de Galicia, donde se promocionó la localidad dentro de varias acciones y paraguas.



Así, Ribadumia fue protagonista “coa degustación de té de camelia da man de Beatriz Piñeiro do Pazo Quinteiro da Cruz”. También fue uno de los escenarios del proyecto “Trazas de Pontevedra”, de la Diputación, donde el enclave de Monte do Castro “destacou pola súa ubicación e historia”, mostrando varias de las “pezas que foron atopadas neste xacemento”.



A nivel comarcal

Desde el gobierno local también señalan que “de destacar foi tamén a presentación da Mancomunidade do Salnés, onde #másqueunamordeverano mostrou as riquezas que O Salnés ten non só na época estival, senon tamén durante todo o ano, cunha forte aposta pola desestacionalización”.



Igualmente, a través de esta entidad comarcal, en cuya presidencia se estrena el alcalde, David Castro, “xestionouse un lugar de difusión e promoción turística no stand de Galicia, no que tiveron espazo os folletos turísticos deste Concello, que acercaban ao público ao noso patrimonio cultural”.