Ribadumia pone a punto el entorno del colegio Julia Becerra Malvar antes del reinicio de las clases

El Concello de Ribadumia acomete estos días tareas de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de las zonas verdes en el entorno del colegio CPI Julia Becerra Malvar.



Los operarios municipales realizan trabajos para la puesta a punto de instalaciones escolares “de cara á volta as aulas das rapazas e rapaces ribadumienses tras o período non lectivo do Nadal”, indican desde el gobierno local.



Hubo trabajos de roza, limpieza de vegetación en los edificios del recinto educativo, así como la recogida y retirada de restos.