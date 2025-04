Ribadumia presenta denuncia ante nuevos actos vandálicos sufridos en la Escuela Infantil

El Concello de Ribadumia presentó denuncia ante la Guardia Civil tras detectar la realización de nuevos actos vandálicos en la Escuela Infantil, tras sufrir unos episodios previos similares este mismo mes.



Fue durante el fin de semana cuando se descubrieron nuevos destrozos, que volvieron a afectar a los materiales de la obra de mejora que se realiza en la instalación. Además, se realizaron pintadas en las persianas del centro y hasta se encontraron unas pequeñas quemaduras en unas zonas del exterior del recinto.

Condena pública

Desde la entidad local “queremos facer un chamamento á responsabilidade individual e colectiva, e á conciencia cidadá para respectar os espazos públicos, especialmente aqueles destinados á infancia”, valoraron hoy. “O coidado das instalacións municipais é responsabilidade de todos e todas e a súa conservación repercute directamente na calidade de vida da veciñanza”.

Grafitis aparecidos en las persianas | cedida



Estes feitos non son illados, nos últimos días xa se teñen rexistrado varios episodios similares neste mesmo espazo, un centro educativo esencial para o desenvolvemento dos máis pequenos e pequenas do noso municipio”.



Por ello, desde el Ayuntamiento ribadumiense subrayan que se trata “dun lugar que debería estar protexido, coidado e en perfectas condicións para acoller con seguridade as actividades cotiás do alumnado e do persoal educativo”, concluyen en un comunicado divulgado este viernes.