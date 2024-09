Ribadumia recibe fondos para ampliar un proyecto de mejora documental en el archivo municipal

El Concello de Ribadumia ampliará un proyecto de mejora documental del archivo municipal gracias a una subvención recientemente concedida por la Xunta de Galicia, con la que se financia la mayor parte del coste de la actuación.



El gobierno local explica que la entidad local solicitó esta ayuda “para cubrir unha necesidade baseada en continuar durante este ano as tarefas executadas xa nunha primeira fase no ano 2023, de mellora da eficiencia do arquivo municipal e optimización dos despachos e espazos na Casa Consistorial que actualmente conteñen documentación antiga”.

Obra contratada

El Ayuntamiento ribadumiense, de hecho, ha adjudicado ya el contrato de actuación, cuyo valor estimado asciende a 9.210 euros, precio que lleva ya el IVA incluido.



La subvención concedida es por valor de 6.000 euros, con cargo a fondos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Los otros 3.210 euros restantes serán aportados a partir de fondos propios del Ayuntamiento.

Bases de datos

Con este proyecto, el Ayuntamiento quiere continuar con la descripción de los fondos documentales municipales, que aún se encuentran sin describir en la base de datos que el personal usa en este momento, Atom, tal y como se hizo de manera histórica.



Otro de los objetivos es la recogida de documentación de las diferentes oficinas del Ayuntamiento, con el fin de aligerar tanto las dependencias municipales como la operatividad diaria de los trabajadores, “e ser así máis eficaces de cara á cidadanía”, valoran desde el ejecutivo local. “O Concello de Ribadumia segue traballando arreo consciente da importante de conseguir fondos que cofinancien a execución de proxectos para Ribadumia, mellorando os servizos a atención á veciñanza”, concluyen.