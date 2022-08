Ribadumia recupera su Festa do Pan con novedades culinarias y el espectáculo tradicional

Ribadumia recuperará el próximo día 13 su Festa do Pan con degustaciones, concursos, música, la representación de la molienda del grano, etc. En definitiva, el programa completo y suspendido durante los dos últimos años por la pandemia y que como novedad incluye nuevos manjares: “papas de fariña” y las “chulas”. Se trata de dos elaboraciones tradicionales y que se están perdiendo, sobre todo en el caso de las primeras; el propio alcalde, David Castro, señalaba que no las conocía. De su elaboración se encargará Lola Bemposta con su receta a base de leche y harinas de maíz y trigo, y su toque especial, claro. “Os velliños de antes as comían moito, era o caldiño máis as papas”, explicó ayer en la Carballeira de Ribadumia. En cuanto a las “chulas”, la receta es de Marina González, quien recordaba que era el “postre cando non había postres”.





El programa arrancará a las 17:30 horas en este entorno natural con la recogida de las sobremesas participantes en el concurso de postres caseros y de empanadas de maíz. A las 19 horas habrá animación infantil y los más pequeños podrán aprender cómo se elabora el pan y llevarse un regalo sorpresa, mientras que a las 21 horas se saldrá hacia los molinos de Batán para la representación de la molienda con actuación de Xironsa.





Al regreso a la Carballeira, prevista para las 22 horas, tendrá lugar la entrega de premios y la degustación de variedades de pan y la cena de confraternidad. Además el Concello anima a los asistentes a acudir caracterizados para recordar aquellos tiempos en los que se practicaba esta actividad. De hecho, según Castro, uno de los objetivos es “realzar” aquellas costumbres y también “poñer en valor aos nosos panadeiros”. Y el año que viene, como el evento cumple 20, el Ayuntamiento ya podrá pedir su declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia.